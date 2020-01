Herentalse cultuurraad protesteert tegen afschaffing: “Meer hart voor onze lokale cultuur” Wouter Demuynck

21u35 0 Herentals Alle vrijwilligers, adviesraden, deelnemers aan participatietrajecten en bestuursleden van het marktcomité en Handelshart Herentals werden donderdagavond door de stad uitgenodigd in zaal ‘t Hof voor een waarderingsreceptie. Het bestuur van de cultuurraad maakte van de gelegenheid gebruik om te protesteren tegen de afschaffing van hun eigen adviesorgaan.

Sinds begin dit jaar zijn elf van de dertien Herentalse adviesraden, waaronder ook de cultuurraad, afgeschaft. De stad heeft besloten om ze te vervangen door drie zogenaamde strategische ateliers, die advies organiseren in plaats van zelf advies te verlenen. Het strategisch atelier vrije tijd telt zo één lid van de cultuurraad.

Die hervorming ziet de cultuurraad niet zitten en dat lieten ze op de waarderingsreceptie nog eens blijken met hun T-shirts, met daarop het opschrift ‘Meer hart voor onze lokale cultuur’.

Het zal overigens nog minstens tot maart duren alvorens de strategische ateliers worden ingevoerd. Dan pas doet een inspecteur van de cultuurpactcommissie een uitspraak of de nieuwe adviesstructuur van de stad al dan niet conform is met de cultuurpactwetgeving, nadat de cultuurraad een klacht had ingediend.