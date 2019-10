Herentals wetenschapper vertelt je over allernieuwste chiptechnologie Jurgen Geyselings

13 oktober 2019

18u29 4 Herentals Herentalsenaar Niels Verellen, fysicus en hoofdwetenschapper bij het Leuvense onderzoekscentrum Imec komt op donderdag 17 oktober alles vertellen over de allernieuwste chiptechnologie. De presentatie zal plaatsvinden in Bistro Julienne in Noorderwijk.

Niels Verellen werd al gebeten door de wetenschapsmicrobe op de schoolbanken van het Sint-Jozefscollege in Herentals, waar hij de richting Wetenschappen-Wiskunde volgde. In 2007 studeerde hij af als fysicus aan de KU Leuven. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat aan het departement natuurkunde en elektrotechniek aan dezelfde universiteit.

Microscopen

Vorig jaar ontving Niels een persoonsgebonden subsidie van maar liefst 1,5 miljoen euro voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn naar de ontwikkeling van uiterst kleine microscopen op een chip. “We maken daarbij gebruik van licht in chips, vooral dan met het oog op toepassingen in de ‘levenswetenschappen’. Dat zijn alle takken van de wetenschap die het leven en organismen bestuderen”, zegt de Herentalsenaar.

Voorafgaand aan de presentatie kunnen bezoekers deelnemen aan een diner waarvan de opbrengst integraal naar de goede doelen van de organiserende Club Fifty-one zal gaan. Dat zijn Olivia Fund, Den Dorpel en Begeleid wonen. Inschrijven kan via info@imaprorealisations.com of rechtstreeks via Herman Lemmens, de voorzitter van Club Fifty-One.