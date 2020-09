Herentals test eerste fietsvlonders uit Wouter Demuynck

01 september 2020

13u10 0 Herentals Aan jongerencafé De Max in de Nieuwstraat is het Herentalse stadsbestuur gestart met een proefproject rond fietsvlonders, parkeerplaatsen speciaal voor fietsen. Bij een positieve evaluatie kan het project uitgebreid worden.

Het systeem van fietsvlonders is vooral in Nederland al ingeburgerd, de stad Herentals gaat het uitproberen op Kempense bodem. “Een fietsparkeerplaats heeft veel voordelen: fietsen netjes gestald, parkeren met de fiets voor de deur, sociale controle over de fiets, plaats voor verschillende fietsers… De allereerste fietsvlonder komt aan populair jongerencafé De Max. Na een positieve evaluatie kan het project opgeschaald worden”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

Eerder plaatste de stad aan uitritten en straathoeken met slechte zichtbaarheid al fietsbeugels in plaats van paaltjes. Daarmee vermeden ze eveneens dat auto’s te dicht bij een in- of uitrit parkeerden.