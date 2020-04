Herentals gezin schrijft liedje met ludieke videoclip over corona: “We hebben ons kostelijk geamuseerd met ons gezinsprojectje” Wouter Demuynck

14 april 2020

15u18 2 Herentals Uit de coronacrisis ontspruiten af en toe ook ludieke zaken. Ook de familie Rombouts zit thuis in Herentals al enkele weken opgehokt, maar maakte van die tijd samen gebruik om het liedje ‘Corona, wat is dat nu’ te maken.

Het liedje is een knap staaltje samenwerking tussen alle gezinsleden. Vader Hans Rombouts zorgde voor de muziek en is de zanger van dienst, moeder Martine Cleve maakte de beeldopnames en dochter Linde Rombouts stak de videoclip in elkaar.

Kempisch refrein

Het resultaat is een liedje dat zich al snel in je oren nestelt. Vooral het refrein in het Kempisch – “Corona, wa is da nei? Corona, hoe kan da nei? Een beestje, ge kunt het niet eens zien, het krijgt ons niet kapot in geen jaar of tien” – blijft ongetwijfeld nog minstens een hele dag hangen in je gedachten. Het ludieke dansje van vader Hans en moeder Martine, die zich van hun taak kwijten met een uitgestreken gezicht, werken dan weer danig op de lachspieren.

“Wat doet een mens zoal in zijn kot in coronatijd?”, lacht Martine Cleve. “Wel, een liedje maken natuurlijk. En waarom geen videoclip erbij? Wij hebben ons kostelijk geamuseerd met ons gezinsprojectje. Een choreo mocht niet ontbreken: even uit onze comfortzone, maar alles om het een ludiek karakter te geven.”

Het liedje kan je beluisteren via Facebook (https://www.facebook.com/hans.rombouts.14/videos/3742443532494893/) en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=DmpeDi07okM).