Herentals Fietst en Feest zoekt vrijwilligers Jurgen Geyselings

21 februari 2020

11u40 0 Herentals Op 23 en 24 juli staat het centrum van Herentals weer volledig op zijn kop. Duizenden mensen zakken dan weer af naar het tweedaags evenement Herentals Fietst Feest. Veel volk betekent veel werk en daarvoor doet de organisatie beroep op vrijwilligers. “En die zijn steeds moeilijker te vinden”, klinkt het.

“Herentals Fietst Feest zoekt jaarlijks vrijwillige medewerkers om te helpen tijdens het tweedaagse evenement”, zegt voorzitter Charles Van de Wouwer. “In 2019 hadden we 280 gegadigden. Niet genoeg bleek, want wij hebben vooral op donderdagavond tijdens de Deca Danst-fuif, professionele ploegen moeten inhuren”.

De vorige jaren konden we rekenen op vrijwilligers uit Limburg, uit Grimbergen en zelfs uit Oostende Dirk Huysmans, Herentals Fietst en Feest

“Medewerkers kunnen individueel of in groep inschrijven via de website www.herentalsfietstfeest.be/medewerker” vertelt mede-organisator Dirk Huysmans. “Traditiegetrouw komen ze vooral van groot Herentals en omliggende gemeentes. Toch zijn er ook uitschieters, de vorige jaren waren er ook mensen bij uit Limburg , Malle, Essen, Grimbergen en zelfs Oostende.”

Onbetaalbaar

De taken op 23 en 24 juli zijn erg divers. “We zijn op zoek naar tappers, mensen die de drankbonstanden bemannen, handige Harry’s voor de opbouw en de afbraak, personen die zich aan de inschrijvingstafel zetten en nog allerlei in te vullen taken”, weet Sven Vermeulen.