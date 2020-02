Helsen opent restaurant in oude hoedenwinkel op Grote Markt: “Gelijkaardig concept als foodbar in Kasterlee” Jef Van Nooten

08 februari 2020

19u42 5 Herentals De Grote Markt in Herentals heeft er sinds enkele dagen een culinaire attractie bij. Fréderic Helsen en Wendy Van Loon openden er hun nieuwe restaurant ‘nr. 12’. De naam verwijst naar het huisnummer van het pand. Hetzelfde pand waar honderd jaar lang hoedenwinkel Modes Müller gevestigd was. “Het concept van nr. 12 is gelijkaardig aan onze foodbar in Kasterlee”, klinkt het.

Fréderic Helsen en Wendy Van Loon hadden jarenlang het succesvolle restaurant Helsen in de Pastrorijstraat in Kasterlee. Het restaurant scoorde 15 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau. In januari 2018 vormden ze dat restaurant om tot een foodbar. Om meer tijd vrij te hebben voor de kinderen. Eind september sloten ze de deuren van die foodbar. Om op de laatste dag van januari de deuren van hun nieuwe zaak te openen: Nr. 12 op de Grote Markt in Herentals.

Charmant

“Deze nieuwe zaak is qua concept hetzelfde als de foodbar in Kasterlee”, vertellen Wendy Van Loon en Fréderic Helsen. “Waarom we verhuisd zijn? In Kasterlee misten we passage. En we vonden dit pand in Herentals erg charmant. Het is een pand met geschiedenis. Bovendien was er nog heel wat werk aan het huis waar we woonden in Kasterlee. Er drongen zich heel wat verbouwingen op. Daar keken we tegen op. Door de combinatie van dat alles hebben we beslist om naar Herentals te verhuizen, zowel wijzelf als onze zaak.” Voor Fréderic is het een terugkeer naar zijn geboortestad. Hij groeide op in Herentals.

Verbouwingswerken

Nr.12 zou normaal in december de deuren open, maar de verbouwingswerken liepen wat vertraging op. De opening werd daarom uitgesteld naar 31 januari. “We hebben de kleine etalages weg gedaan en een nieuwe vloer gelegd. We hebben ook wat extra elektriciteit en waterleidingen voorzien en installeerden een keuken. Maar grote breekwerken moesten er niet gebeuren.”

Fréderic en Wendy blikken tevreden terug op de eerste openingsweek. “De reacties zijn positief en ook over de opkomst mogen we niet klagen. In het begin heb je vaak een rush, omdat iedereen nieuwsgierig is. Maar we hopen dat het zo blijft. We gaan er alleszins heel hard ons best voor doen”, klinkt het. “De ligging is alvast ideaal, pal op de Grote Markt. Bovendien waren er in Herentals al wel restaurants, maar ons concept is vrij nieuw in Herentals. We hopen dat we een goede keuze gemaakt hebben door naar hier te verhuizen.”

Vier openingsdagen

Fréderic en Wendy vormden twee jaar geleden hun restaurant in Kasterlee om tot foodbar om meer tijd vrij te hebben voor hun kinderen. Ook met nr.12 zien ze de combinatie met het gezinsleven volledig zitten. “We zijn maar vier dagen open, van woensdag tot zaterdag. Dat zijn wel vier pittige dagen, maar je weet dat je nadien drie dagen vrij bent. Dan kan je al eens extra op je tanden bijten. De drie dagen dat we vrij zijn, kunnen we volledig aan onze kinderen spenderen.”

Reserveren

Personeel hebben Fréderic en Wendy niet in dienst. Fréderic staat in de keuken, Wendy verzorgt de zaal. De openingsuren zijn van 12 tot 15.30 uur en van 18.30 tot 23 uur. Reserveren kan via info@12byhelsen.be of 0472.32.07.74.