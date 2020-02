Hartstarter voor kOsh campus Scheppersstraat Wouter Demuynck

22 februari 2020

15u42 0 Herentals Nadat kOsh eerder al een AED-toestel plaatste in campus Ieperstraat, heeft de school nu ook een hartstarter in campus Scheppersstraat in gebruik genomen.

Bij een plotse hartstilstand in België bedraagt de overlevingskans buiten het ziekenhuis 8 tot 10 procent. Door snel te reageren en gebruik te maken van een AED-toestel kan die kans echter theoretisch verhoogd worden naar 60 tot 70 procent.

Elke campus een AED-toestel

“We vinden het daarom ook belangrijk om een plan uit te zetten om in elk van de campussen een AED-toestel te plaatsen”, aldus directeur Patrick Heremans. “Dankzij de inbreng van lokale ondernemers en organisaties kon dit project verwezenlijkt worden. In de loop van dit jaar zal er ook nog een toestel geplaatst worden in campus Collegestraat.”

Op de dag van de huldiging kregen personeelsleden ook nog een opleiding over het AED-toestel.