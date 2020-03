Hanz Duval pleziert buurt elke avond met mini-concert vanop balkon: “Ik ga door tot coronacrisis voorbij is” Wouter Demuynck

31 maart 2020

19u46 1 Herentals De Herentalse zanger Hanz Duval (58), de artiestennaam van Hans Horemans, vrolijkt al bijna twee weken lang elke avond zijn wijk in het centrum op met een kort concert vanop zijn balkon. Hij is van plan dat te blijven doen tot de coronacrisis achter de rug is. “Dit kan mogelijk nog lang duren, maar hopelijk niet te lang. Ik zou graag weer ergens anders zingen.”

Hanz Duval treedt al een achttal jaren op als zanger en is daarvoor nog op tournee gegaan doorheen de Verenigde Staten en Europa als lid van het achtergrondkoor van Helmut Lotti. Samen met bewoners van zijn straat, die we in dit artikel niet vermelden om samenscholingen op straat te voorkomen, vatte hij het idee op om een zangstonde te houden als wijze van vertier. Dertien dagen geleden zong hij vanop zijn balkon op de vierde verdieping voor het eerst twee liedjes - een Nederlandstalig en een anderstalig nummer - en bijna twee weken later houdt de traditie zich nog staande.

Applaus

“We beginnen telkens eerst met applaus om 20 uur. Dat applaus voor iedereen die zich voor ons inzet vind ik heel belangrijk. Na de eerste dag is het zingen van die liedjes blijven duren, dus heb ik me voorgenomen om het te blijven doen tot de crisis voorbij is. Ik zit toch thuis en zing heel graag. Ik zie ook dat de mensen het wel kunnen appreciëren. Dit kan mogelijk nog lang duren, maar hopelijk niet te lang. Ik zou graag ook eens van mijn balkon afkomen om weer ergens anders te zingen.”

We blijven doorgaan

Hanz Duval heeft een selectie van 240 nummers gemaakt om te brengen vanop zijn balkon. “Dat kan gaan van Frank Sinatra tot Willy Sommers. Daar zitten ook toepasselijke nummers bij. Vanavond (dinsdagavond, red.) breng ik bijvoorbeeld ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, om de mensen toch een blij gevoel te geven. De meeste mensen blijven aan hun deur staan of op de stoep, maar behouden altijd hun afstand. Ik vraag hen ook om de regels te volgen. Na het zingen zeg ik vaak ‘En blijf nu in uw kot’ (lacht).”