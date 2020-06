Halve dag hinder door herstellingswerken aan op- en afrittencomplex Herentals-Oost op E313 richting Hasselt Wouter Demuynck

12 juni 2020

12u49 4 Herentals In de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 juni, van 20 tot 6 uur, wordt er op de E313 gewerkt ter hoogte van het complex Herentals-Oost in de richting van Hasselt. Op de in- en uitvoegstroken van de autosnelweg voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingen uit. Ook de aansluiting van de afrit Herentals-Oost met de Koning Boudewijnlaan wordt onder handen genomen.

Door de herstellingswerken moet het verkeer op de E313 er over de linkerrijstrook passeren. De op- en afrit Herentals-Oost richting Hasselt gaat dicht en blijft afgesloten tot woensdagmiddag om 12 uur. Verkeer voor de oprit wordt via calamiteitenroute F omgeleid naar de oprit Geel-West. Verkeer voor de afrit moet doorrijden naar het complex Geel-West en daar vervolgens keren naar de afrit Herentals-Oost richting Antwerpen.

Verkeerslichtenregeling

Tijdens deze werken voert AWV ook een aanpassing uit aan de aansluiting van de afrit Herentals-Oost met de Koning Boudewijnlaan (N152). “De afrit wordt volledig binnen de verkeerslichtenregeling van het kruispunt gebracht. Hiervoor moet de Koning Boudewijnlaan volledig onderbroken worden vanaf de Herentalseweg tot net voorbij het complex Herentals-Oost, eveneens van 20 tot 12 uur”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Het autoverkeer op de Koning Boudewijnlaan wordt omgeleid via Hezewijk en Herentalseweg. Zwaar verkeer van Herentals richting Westerlo volgt de calamiteitenroute F naar complex Geel West en via N19 naar N152. In de andere richting komende van Westerlo naar Herentals (N152) wordt zwaar verkeer in Olen-centrum omgeleid via Bulestraat en Industrielaan.