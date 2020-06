Gunstige vooruitzichten voor een groots zomerterras Baobab Beach Jurgen Geyselings

04 juni 2020

17u13 0 Herentals Baobab Beach Bar hoopt net als vorig jaar zijn tenten te kunnen opslaan in Herentals. Al wordt het net wat anders. Geen Beachclub maar wel een groot terras met ruimte voor veilig genieten: Het Baobab Zomerterras!

De organisatoren van Baobab Beach hopen dat ze de komende maanden hun pop-up-terras in Herentals kunnen presenteren aan het publiek. Ze zitten alvast op koers en hopen snel duidelijkheid te krijgen. “Vorig jaar hielden we toffe feestjes in onze zomerbar, dit jaar zal er door de opgelegde maatregelen gefocust worden op één groot horecaterras, waarbij de nadruk ligt op gezelligheid en social distancing. Ieder in zijn eigen uitgebreide bubbel”, zegt organisator Kristof Van Loy. “In onze plannen voorzien we opnieuw een restaurant, waar je kan genieten van BBQ en tapas. Dit jaar plannen we ook een unieke ijsbistro met artisanale ijsjes.”

Minder show en party

Voor de horecawereld was het de laatste weken nagelbijten wat de toekomst voor hen brengt. Met de recente, weliswaar beperkte toegevingen richting het horeca-gebeuren hoopt het pop-up terras opnieuw in Herentals terecht te kunnen. “Uiteindelijk zijn we enorm blij met wat we, met de nieuwe richtlijnen, kunnen organiseren. Het showgehalte, zoals de helicopter vorig jaar, zal sowieso niet kunnen. Maar er zijn ideeën genoeg om er ook dit jaar weer een gezellige sfeer van te maken, verduidelijkt Kristof.

Zwembad

Of het zwembad, steevast blikvanger op Baobab Beach, er ook deze zomer zal zijn, is nog maar de vraag. De organisatoren wachten hier de richtlijnen van de overheid af. Ze zullen in elk geval, net zoals de voorbije edities, een Cubaanse, zuiderse sfeer naar Herentals brengen, hier en daar aangevuld met een thema-avond.

Opening

Kristof Van Loy zal, indien alles op punt staat en alles kan en mag doorgaan zoals gehoopt, alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zijn zomerterras te openen. “We hadden onze vergunning al begin maart gekregen om op 15 mei te openen. We hopen dan ook dat we onze bezoekers niet hoeven teleur te stellen en zullen alles uit de kast halen om ze zo snel mogelijk te kunnen ontvangen”, besluit hij.