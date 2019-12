Grote rookontwikkeling in appartement nadat bewoner eten in oven zet en in slaap valt Wouter Demuynck

07 december 2019

Op de Herenthoutseweg in Herentals ontstond er zaterdag iets voor 1 uur rookontwikkeling in een appartement. Een bewoner had de oven aangezet, maar was daarna in slaap gevallen. Daarop kwam er na een tijd flink wat rook uit de oven.

De brand was evenwel snel onder controle en niemand raakte gewond.