Grote drukte bij Hubo voor verplichte sluiting: “Een rij aan de kassa tot helemaal achteraan de winkel” Wouter Demuynck

18 maart 2020

16u41 2 Herentals Bij doe-het-zelfzaak Hubo op de Noorderwijksebaan in Herentals was het woensdagvoormiddag opmerkelijk drukker dan normaal. Heel wat klanten kwamen nog hun laatste inkopen doen voordat de winkel minstens tot 6 april de deuren sloot.

Vanaf woensdag om 12 uur zijn alle niet-essentiële winkels in België tijdelijk gesloten. Dat ging bij Hubo in Herentals gepaard met een immense drukte. Cindy Proost ging samen met haar dochtertje winkelen, al kwamen ze niet per se paniekaankopen doen. “Ik had er eigenlijk op voorhand niet bij stilgestaan dat ook Hubo zou sluiten. Ik was al de hele week van plan om er eens te passeren. Met de planken ga ik in de tuin een schommel in elkaar steken voor de kinderen”, aldus Cindy Proost.

“Het was mijn overbuurman die mij erop attent maakte dat Hubo om 12 uur zou sluiten. Daarom ben ik lastminute nog naar Hubo gereden, onder meer ook omdat ons kippeneten bijna op was. Al kan je uiteindelijk alles ook nog online bestellen.”

Drukte

De aangekondigde sluiting zorgde in Hubo voor een drukte van jewelste. “Het was niet normaal. Aan de kassa was er een rij tot helemaal achteraan in de winkel”, aldus Cindy Proost. “Dat had ik nog nooit meegemaakt, terwijl ik er wel vaak kom. Het was een grappig zicht, maar ik snap de mensen wel. Het is goed weer en je moet weken thuisblijven. Dan is het leuk om in de tuin te vertoeven.”

De volkstoeloop zorgde er evenwel niet voor dat er materialen uitverkocht raakten. “Enkel het pallet met de zakken zand was helemaal leeg. Het personeel wist me wel te vertellen dat rivierzand, dat beter van pas komt om palen in de grond te plaatsen, wel nog voorradig was. Voor de rest waren er geen lege schappen”, vertelt de klant nog. “In de verfafdeling was het wel enorm druk. Ze gaan blijkbaar allemaal schilderen. Ze hebben gelijk, hé. De tuintjes en de huizen gaan er heel mooi uitzien (lacht).”

