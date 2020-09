Grootvader (72) helpt kleinzoon bij jarenlange verkoop van cannabis Jef Van Nooten

28 september 2020

13u53 0 Herentals Een 72-jarige grootvader uit Herentals riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar voor handel in cannabis. De man hielp zijn kleinzoon gedurende twee jaar om in totaal meer dan 20 kilogram cannabis te verkopen.

Een familiereünie maandag op de correctionele rechtbank in Turnhout. Zowel de 72-jarige L.D. als zijn kleinzoon N.D. (36) uit Herentals stonden er terecht voor drugshandel. Het onderzoek startte nadat de naam van de kleinzoon opdook in een ander dosier. In een huiszoeking die volgde in januari van dit jaar werd behalve cash geld ook een zak met marihuana aangetroffen. In de gsm van N.D. stonden berichten die wijzen op drugshandel.

10 euro

“Hij verklaarde dat hij drugs verkocht om te kunnen overleven. Hij vroeg 10 euro per gram verkochte cannabis”, zegt openbaar aanklager Wim Smets. “De klanten spraken bij D. thuis af en ook grootvader Leo was actief betrokken. Hij hielp twee jaar lang bij het handeltje van zijn kleinzoon. Maar er zijn andere manieren om je kleinzoon te helpen.”

208.000 euro

In totaal zou er 20,8 kilogram cannabis verkocht zijn, goed voor een omzet van 208.000 euro. Het parket wil dat bedrag verbeurd laten verklaren. Tegen kleinzoon N.D. werd een gevangenisstraf van 2 jaar gevorderd. Zijn grootvader riskeert een celstraf van 1 jaar met uitstel.

Vonnis op 26 oktober.