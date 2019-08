Groen Herentals vindt schoolroutes te onveilig: “Het blijft wachten op de eerste fietsstraat” Wouter Demuynck

30 augustus 2019

13u18 0 Herentals Met het nieuwe schooljaar in aantocht maakt Groen Herentals zich zorgen om de veiligheid van de fietsende scholieren. Volgens de partij zijn er nog vele onveilige routes. Raadslid Susy Matthijs pleit daarom voor de invoering van fietsstraten.

De stad Herentals stapte mee in het project van Route2School, waarmee leerlingen een veilige weg kunnen vinden van thuis naar school. Volgens Groen Herentals toont de kaart aan dat een veilige fietsroute allesbehalve evident is. “Op de kaart lijkt het bijna onmogelijk om een groene, dus veilige, weg te vinden tussen de wirwar van ontevreden kijkende rode smileys (meldingen van inwoners die nog niet behandeld zijn, red.)”, aldus raadslid Susy Matthijs. “Alleen al bij de aanblik van die tal rijke rode gezichtjes zou een fietser de moed in de schoenen zakken. Elke scholier passeert dagelijks één of meer gevaarlijke punten.”

Enkele basisscholen hebben al een schoolstraat ingericht, waarbij er aan het begin en het einde van de schooldag geen autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de schoolpoort. Aangezien het echter niet mogelijk is om overal een schoolstraat in te richten, pleit Matthijs voor fietsstraten. “Een fietsstraat hebben we ook al voor de Ring in Noorderwijk geopperd, maar het stadsbestuur wil er niet in meegaan. In een fietsstraat moeten de auto’s achter de fietsers blijven. Hoewel dit dus relatief eenvoudig te realiseren is, zonder grote infrastructuurwerken, blijft het wachten op de eerste fietsstraat in Herentals.”