Grobbendonk en Herentals maken zich op voor de tweede editie van ‘De Grote Prijs Rik Van Looy’ Jurgen Geyselings

09 juni 2019

09u34 0 Herentals Zaterdagochtend werd in de showroom van de firma Domo te Herentals de tweede editie van de wielerwedstrijd Grote Prijs Rik Van Looy voorgesteld. Het gaat om een wedstrijd in categorie 1.12 voor beloften en elites met en zonder contract die verreden wordt tussen de geboorteplaats van Rik Van Looy Grobbendonk en de huidige thuishaven van de wielerkeizer, Herentals. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 6 juli en maar liefst 175 renners uit 25 verschillende teams zullen strijden om de felbegeerde trofee uit handen van Rik Van Looy te mogen ontvangen.

Na het grandioze succes van de wedstrijd vorig jaar, gewonnen werd door vice-wereldkampioen tijdrijden in Innsbruck Brent Van Moer, groeit bij de organisatie meer dan ooit de overtuiging om van deze koers in de toekomst een echte klassieker te maken voor het jeugdig wielrennen in België. Tussen Grobbendonk, geboorteplaats van Rik Van Looy en Herentals, de thuishaven van de wielerkeizer heerste er vorig jaar een echt wielerfeest. Duizenden wielerliefhebbers genoten uitbundig van de koers over de Kempense wegen. Om het koersverloop een extra pigmentje mee te geven goot de organisatie het parcours voor de editie van 2019 in een nieuw kleedje, zo werden er onder meer twee kasseistroken waarover de renners meermaals zullen dokkeren in Heist op den Berg toegevoegd.

Het is een eer om koersdirecteur te mogen zijn van een koers die de naam draagt van één van de grootste renners uit de geschiedenis Nick Nuyens

Om de wedstrijd nog meer uitstraling te geven dan ze al had, ging de organisatie op zoek naar een koersdirecteur met naam en faam binnen het wielerwereldje. Al snel kwam men uit bij Kempenaar en kenner van de streek Nick Nuyens, ex-winnaar van onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en de belangrijkste ééndagskoers in ons land De Ronde van Vlaanderen. “Het is een eer om koersdirecteur te mogen zijn van een koers die de naam draagt van één van de grootste renners uit de geschiedenis”, weet Nuyens. “Met de naam van Rik Van Looy verbonden aan onze koers was het zeer makkelijk om de beste teams aan de start te krijgen. We hebben zelfs teams moeten weigeren omdat al snel het maximum van 25 teams bereikt was.” De winnaar van de Grote Prijs Rik Van Looy krijgt tevens de eer om zich te meten met de toppers in het profcircuit gedurende het Herentalse Na Tour Criterium.

“We willen de beleving op en rond de koers nog een extraatje geven voor de toeschouwers. Zo zullen er dit jaar aan de start en de aankomst tal van randactiviteiten georganiseerd worden”, vertelt Pieter Van Genechten, voorzitter van de GP Rik Van Looy. “Tal van VIP formules werden er uitgetekend om de koers van dichtbij te kunnen beleven. Aan de start in Grobbendonk kan men reeds vanaf het middaguur terecht voor het live-optreden van Danny Wuyts met aansluitend de ploegenvoorstelling op het podium. Op de Grote Markt van Herentals waar omstreeks 18u de koers zal aankomen wordt er in de namiddag een demo gegeven door de Herentalse wielerschool, opgericht door de keizer himself. Na de podiumceromonie kunnen de aanwezigen nog nafeesten met een groots optreden van Belle Perez en een afsluitende DJ-set van Wouter Bex.”