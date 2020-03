Griffith Foods gaat voor groen met nieuwe fietsenstalling en oplaadpunten voor elektrische auto’s Wouter Demuynck

02 maart 2020

17u34 0 Herentals Voedingsbedrijf Griffith Foods heeft maandag op haar Europese hoofdkantoor aan de Toekomstlaan in Herentals een nieuwe fietsenstalling en twee oplaadpunten voor elektrische auto’s in gebruik genomen. Met de vernieuwingen wil het bedrijf haar medewerkers aanmoedigen om aan hun conditie te werken en om hun CO2-uitstoot te verminderen. Tegen 2027 wil Griffith Foods in Herentals klimaatneutraal zijn.

Schepenen Yoleen Van Camp en Stefan Verraedt kwamen het startschot geven voor de ingebruikname van de nieuwe fietsenstalling, die 64 staanplaatsen heeft, bewaakt wordt door camera’s en binnenin verlicht is.

Bedrijfsfietsen

Dat is geen overbodige luxe, want sinds de lancering van het fietsleaseplan in april 2018 werden er al 36 bedrijfsfietsen aangemeld. De voorbije twaalf maanden werden er 87.000 kilometers afgelegd door de werknemers van het bedrijf, wat meer dan een verdubbeling is in vergelijking met het jaar daarvoor. Verwacht wordt dat dat aantal in de komende maanden nog flink zal toenemen. Griffith Foods is ook al van plan om bijkomende parkeerplaatsen met laadpalen te voorzien.

Klimaatneutraal tegen 2027

“Als bedrijf in de voedingssector met een sterke focus op duurzame praktijken geloven we dat ons handelen en onze investeringen onze waarden moeten weerspiegelen. Oplaadpunten voor de auto, een fietsregeling die alle medewerkers aanspreekt en een fietsenstalling zijn slechts een onderdeel van een ruimer investeringsprogramma om de infrastructuur van Griffith Foods groener te maken”, aldus Thomas Verrooten, General Manager North East Europe van Griffith Foods.

“Onze missie om de wereld te voeden, houdt ook in dat we onze planeet moeten beschermen. Daarom zullen we de komende jaren de CO2-voetafdruk verminderen, met als doel om tegen 2027 een klimaatneutrale vestiging te zijn en zo een meer circulaire economie te bereiken.”