Gratis parkeren voor zorgverleners vanaf 1 januari Wouter Demuynck

28 oktober 2019

13u19 0 Herentals Zorgverleners die in Herentals werken kunnen vanaf 1 januari kosteloos een parkeerkaart krijgen zodat ze tijdens hun diensturen vlotter kunnen parkeren. De maatregel komt er op vraag van verplegers en artsen, die aangaven dat ze veel tijd verliezen met het regelen van hun parkeerplaats.

Momenteel verliezen zorgverleners nog tijd en geld bij het zoeken van een parkeerplaats en het betalen van een ticket. Daar komt vanaf 1 januari dus verandering in. Het voorstel van reglement dat de parkeerkaarten voor zorgverleners regelt werd goedgekeurd door het schepencollege en ligt volgend maand voor ter stemming op de gemeenteraad.

“Bij zorgpersoneel is het probleem dat ze vaak op voorhand niet kunnen inschatten hoe lang de zorgverlening precies zal duren. De druk op zorgpersoneel is vandaag ook erg hoog - elke minuut telt”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA). “Met een gratis parkeerkaart kunnen zorgverleners reglementair parkeren zonder dat ze tijd verliezen aan het plaatsen van een schijf op het juiste uur of parkeertickets te moeten halen.”