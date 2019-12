Gouden G-sporter Liam krijgt huldiging op stadhuis Wouter Demuynck

05 december 2019

Het Herentalse stadsbestuur zette woensdagavond Herentalsenaar en G-sporter Liam De Ceuster in de bloemetjes. Op de Special Olympics Wereldspelen in Abu Dhabi behaalde Liam in maart de gouden medaille in gymkhana, een paardensport waarbij je een behendigheidsparcours zo snel mogelijk moet afleggen.

Ruiter Liam is een topper in zijn sport. Op Nationale Spelen haalde hij eerder al vier gouden medailles in de paardensport, alsook twee gouden medailles in bowling.