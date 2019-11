Gin en eau de bière op basis van restvaten van het bier Baskwadder Toon Verheijen

05 november 2019

13u28 0 Herentals Als er één ding is dat brouwers gemeen hebben, dan is het wel dat ze graag eens wat experimenteren met hun bieren. Als er één ding is dat brouwers gemeen hebben, dan is het wel dat ze graag eens wat experimenteren met hun bieren. Brouwerij Leysen lanceert dit najaar niet alleen zijn nieuwe winterversie van het bier Baskwadder, maar pakt ook uit met een eigen gin en eau de bière op basis van de Baskwadder.

Brouwerij Leysen is altijd druk in de weer om naast de traditionele Baskwadder Blond, Tripel en Dubbel origineel uit de hoek te komen. Een winterbier met een speciale toets hoort daar altijd wel bij. “Het enige wat altijd hetzelfde is, is dat het een winterbier is”, lacht Jorge Leysen. “Het receptuur pas ik elk jaar aan. Zo hebben we dit jaar gekozen voor een quadruppel. Een amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 10 procent. Een ietwat stevige jongen dus, maar toch proeft hij heel zacht. Met een toets van ons meivuurlikeur en dat geeft – al zeggen we het zelf – een heerlijk aroma. We hebben ook gebruik gemaakt van een aromatische abdijgist.”

We hadden in de kelder nog wat oude Baskwadder staan en die hebben we laten distilleren Jorge Leysen

Maar Brouwerij Leysen pakt ook uit met iets extra in het gamma. “We hadden nog was oude Baskwadder in de kelder staan en die hebben we laten afstoken bij distellerie Craywinckelhof in Lubbeek”, zegt Jorge Leysen. “We hebben er enerzijds ons Blue Moonshine van laten maken. Een gin van 40 procent met negen kruiden, zoals jeneverbes, citrusschil, korianderzaad, engelwortelzaad, ijzerhardkruid, iriswortel en jamaicapeper. Daarnaast hebben we ook een eau de bière laten maken van zo’n 30 procent. Die krijgt in tegenstelling tot de gin een goudgele kleur door de vanille en de houttoetsen.”

Beide producten zijn verkrijgbaar in de brouwerij of bij Van Eccelpoel in Herentals. Ze kunnen ook geproefd worden nu donderdag vanaf 18 uur tijdens de maandelijkse openingsdag van de brouwerij of tijdens de opendeurdag van 7 december.