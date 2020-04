Gildenhuis wordt bijna 5 jaar na zware brand afgebroken Wouter Demuynck

14 april 2020

19u12 0 Herentals Op de Grote Markt van Herentals is sinds enkele dagen de afbraak van het Gildenhuis van start gegaan. Het pand stond al bijna vijf jaar te verkrotten na een verwoestende brand in 2015.

Het Gildenhuis brandde in november 2015 helemaal uit, waarbij de twee horecazaken en bovenliggende appartementen volledig vernield raakten. Het pand op de Grote Markt stond jarenlang te verkrotten, maar er kwam schot in de zaak toen de familie Rastelli in 2018 eigenaar werd van het perceel.

De familie Rastelli, eveneens eigenaar van het dichtbijgelegen Hotel De Zalm, gaat er een nieuwbouw optrekken om het aantal kamers van hun hotel uit te breiden. Op het gelijkvloers zal er een horecazaak komen.