Gezelligheid troef op het HAP foodtruckfestival onder een aangenaam najaarszonnetje in het Herentalse Stadspark Jurgen Geyselings

14 september 2019

08u31 0 Herentals Dit weekend wordt het stadspark van Herentals omgetoverd tot één groots, gezellig openluchtrestaurant. Het HAP foodtruckfestival slaat op vrijdag, zaterdag en zondag namelijk zijn tenten op in het onlangs heraangelegde stadspark aan de Belgiëlaan in de Keizerstede.

Een vijfentwintigtal mobiele keukentjes en foodtrucks toveren het mooie stadspark in Herentals om tot één groot sfeervol openlucht restaurant. De standhouders presenteren er lekkernijen vanover de ganse wereld en unieke wijnen in een gezellige setting. Akoestische muzikanten en vintage dj’s zorgen het ganse weekend voor muzikaal genot en een prachtige ambiance.

Op vrijdagavond was het op het HAP foodtruckfestival reeds over de koppen lopen. Onder een lekker najaarszonnetje genoten de bezoekers in de gezellige zithoekjes, op picknickdekens en onder betoverende lichtjes van allerlei lekkers. Het was voor de aanwezigen zoeken naar een plekje in het gezellige stadspark.

Op zaterdag en zondag kan iedereen nog komen genieten van lekker eten, drinken en gezelligheid op het HAP foodtruckfestival in Herentals. Telkens serveren de chef-koks van de kleine keuken allerlei lekkers vanaf het middaguur. Op zaterdag kan men er terecht tot middernacht en op zondag klappen de foodtrucks hun luifel dicht om 22 uur.