Geweld tegen stiefkinderen brengt sociale fraude aan het licht Jef Van Nooten

07 september 2020

12u26 3 Herentals Een man uit Herentals riskeert een gevangenisstraf voor sociale fraude. De man loog over zijn gezinssituatie om zo een hogere invaliditeitsuitkering te krijgen. Het bedrog kwam uit toen hij zijn stiefkinderen sloeg.

Herentalsenaar J.S. werd op 16 september 2013 arbeidsongeschikt verklaard en krijgt sindsdien een invaliditeitsuitkering. “In de jaren nadien heeft hij meermaals verklaard dat hij geen samenwonende partner had. Hij kreeg zo een verhoogde uitkering”, vertelt de arbeidsauditeur in Turnhout.

22.500 euro

In werkelijkheid woonde J.S. wel samen met een partner. De sociale fraude kwam aan het licht toen de man correctioneel werd veroordeeld voor geweld tegen zijn stiefkinderen. Zij verklaarden tijdens dat onderzoek dat J.S. vast bij hun mama inwoont. “Het RIZIV heeft minstens 22.500 euro nadeel ondervonden. Hij heeft dat geld onrechtmatig bekomen op basis van valse verklaringen”, aldus nog de arbeidsauditeur.

Logeren

De advocate van J.S. beweert dat hij wel vaak logeerde bij zijn vriendin, maar dat er van effectief samen wonen geen sprake was. “De verklaringen van de kinderen zijn afgelegd in een ander dossier en zijn gekleurd. Daar mag in dit dossier geen rekening mee worden gehouden.”

Het vonnis volgt begin oktober.