Gevelbanken moeten sociaal contact tussen buurtbewoners bevorderen: “Antwoord bieden op afstandelijkheid” Wouter Demuynck

19 oktober 2019

17u26 2 Herentals Om de interactie tussen buurtbewoners te bevorderen, heeft de stad Herentals onlangs op verschillende plaatsen enkele gevelbanken geïnstalleerd. Tijdens het gratis evenement ‘Bank-Contact’ vind je dit weekend bij elke bank ook nog iets extra’s, zoals muziek, een kunstenaar of een speciale gesprekspartner.

In Herentals werden er dit jaar een aantal gevelbanken, inklapbare en demonteerbare banken, geïnstalleerd. De banken zijn een plaats om uit te rusten en van de omgeving te genieten, maar ook om mensen te ontmoeten. De eigenaars van de banken zijn Bank-Directeurs: inwoners, maar ook enkele stadsdiensten en organisaties. Met het sociaal-artistiek buurtproject ‘Bank-Contact’ wil het stadsbestuur de gevelbanken dit weekend nog wat extra in de kijker zetten. Zaterdag en zondag, tussen 10 en 16 uur, kan je er genieten van een hapje en een drankje en enkele activiteiten meepikken.

“Antwoord bieden op afstandelijkheid”

“We willen met dit initiatief vooral aantonen dat het ook anders kan en dat we in Herentals voor een warme stad willen gaan, waarbij we een antwoord op onverschilligheid en afstandelijkheid willen bieden”, zegt schepen van Welzijn Peter Bellens (CD&V). “Solidariteit en hulpbereidheid vergen geen grote inspanningen, maar worden goed zichtbaar in de kleine dingen die buren voor elkaar kunnen en willen doen. Het begint daarbij allemaal met ontmoeting onder het raam mogelijk te maken.”

Elke Bank-Directeur biedt wel wat anders aan bij zijn of haar gevelbank. Zo mochten passanten aan de KoffiekletsBank in de Markgravenstraat hun eigen koffie- of theekopje meenemen, was er een straatquiz in de Ernest Claesstraat en speelde de lokale folkgroep Tendans aan cc ‘t Schaliken. Speciale gasten waren Abdellah Flayou, die een kunstworkshop gaf, en Monatasja, die aan het Gildenhuis liedjes over de liefde zong.

Makkelijker contact

“Herentals is een gezellige stad. Toch merk ik dat mensen vaak in hun huizen blijven, of achterin de tuin. Een gevelbank zorgt ervoor dat je makkelijker contact maakt”, zegt Bank-Directeur Kathleen van de KoffiekletsBank.

“Wij hebben al een aantal buurtfeesten georganiseerd in onze woonwijk. Altijd heel gezellig. De gevelbank wordt hier heel vaak gebruikt, we hebben zelfs een deelsysteem voor onze gevelbank. Soms legt de ene buurtbewoner de plank, soms eens een andere”, zeggen Bank-Directeurs Hilde, Sonja en Lydi van de VolksspelenBank.