Geërgerde buurtbewoner heeft boodschap voor hondenbaas: “Vuilerik, we vinden u wel” Jurgen Geyselings

25 juli 2020

19u08 20 Herentals Hondendrollen zijn velen een doorn in het oog. Op de Molenvest in Herentals had iemand er duidelijk genoeg van. Naast één van de grootste hondendrollen in het gras stond een bordje met daarop “vuilerik, we vinden u wel.”

Dat in Herentals nog maar al te vaak hondendrollen opduiken in het straatbeeld, is geen geheim. Eigenaars moeten de uitwerpselen van hun dieren in een vuilnisbak gooien, thuis of langs de straten. Vaak genoeg gebeurt dat niet en blijft de rotzooi achter op straat of in een berm naast de weg.

Op de Herentalse Molenvest is het voor sommigen genoeg geweest. “Vuilerik, we vinden u wel”, staat te lezen op een bordje naast één van de vele hondenuitwerpselen in het gras. Of de dader ook werkelijk gevonden zal worden, is nog maar de vraag.