Geen opendeurdag bij kOsh, wel Open Webdagen Wouter Demuynck

09 april 2020

14u09 2 Herentals Nu de infoavond en opendeurdag van kOsh niet kunnen plaatsvinden, organiseert de Herentalse scholengemeenschap de Open Webdagen.

Via www.kosh.be zullen er de komende weken allerlei filmpjes worden aangeboden waarmee de verschillende basisopties van de eerste graad en de verschillende studiegebieden van de tweede en derde graad worden toegelicht.

Digitale wandeling

Daarnaast is er ook de digitale wandeling die je kan maken doorheen de eerstegraadscampus van kOsh en worden er in mei live chatsessies voorzien. Intussen kan je met al je vragen ook terecht op info@kosh.be. Inschrijven kan ook via een link op de website.

“Zodra de scholen terug open zijn en de overheid het toelaat zal kOsh ook nog bijkomende inschrijvings- en infomomenten voorzien voor iedereen die ook eens in de campus wil langskomen”, klinkt het bij de scholengemeenschap.