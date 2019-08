Geen leuk einde van zomervakantie: kermis in Morkhoven telt slechts één kraam Wouter Demuynck

27 augustus 2019

16u47 0 Herentals In Morkhoven (Herentals) sluit de Kermisjogging dinsdagavond traditiegetrouw de kermis af, maar de afgelopen drie dagen was er van kermis in Morkhoven weinig sprake. Slechts één foorkramer daagde op met een smoutebollenkraam. Om tijdens de Kermisjogging toch nog te zorgen voor de nodige kinderanimatie, plaatste het stadsbestuur in allerijl twee springkastelen op het dorpsplein.

Met een drietal kramen is de augustusfoor in Morkhoven sowieso al een mager beestje. Daarom maakte het bestuur in juni het nieuwe kermisplan bekend, met meer beleving en waardoor deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven nog één kermis zouden krijgen. Zo komt er in Morkhoven een nieuwe kermis in het tweede weekend van mei. De augustusfoor was dit jaar dan ook aan zijn laatste editie toe. Dat slechts één foorkramer kwam opdagen, was voor het stadsbestuur een verrassing.

Tot daar de onderhandelingscapaciteiten van onze schepen van Foren. Er staat één, welgeteld één kraam op de kermis in Morkhoven, in weerwil van eerdere verklaringen over zogezegde overeenkomsten. Het moge dan lekkere smoutebollen zijn: ik voel plaatsvervangende schaamte” Ex-burgemeester Jan Bertels

Plots geen antwoord meer

“We hadden aan de foorkramers voorgesteld om dit jaar al in het nieuwe plan te stappen en volop te werken rond de beleving van de kermis in mei, maar de foorkramers gaven zelf aan dat ze de kermis van augustus dit jaar nog wilden behouden”, zegt schepen van Foren Yoleen Van Camp (N-VA). “De individuele kramen hebben later nog hun aanwezigheid bevestigd. Toen we later een reminder stuurden, heeft één van de foorkramers wel al niet meer geantwoord. Het is een jammerlijke zaak dat twee kramen uiteindelijk niet zijn komen opdagen. Het kan gebeuren dat het niet uitkomt, maar als ze dat hadden laten weten hadden we zelf nog meer randanimatie kunnen opzetten.”

Kinderen in de kou

De twee kramen die afwezig waren, waren immers net twee kramen voor de kinderen: een viskraam en een paardenmolen. Om tijdens de Kermisjogging van dinsdag toch kinderanimatie te voorzien, besloot het bestuur bij hoogdringendheid twee springkastelen op het dorpsplein te plaatsen. Die zullen bemand worden door vrijwilligers van de stadsdiensten en Chiro Morkhoven. “We kregen veel berichten van de inwoners dat hun kinderen nu in de kou zouden blijven staan. Daarom hebben we dit alternatief uitgewerkt, hebben we nog eens bij zangkoor Cum Amore geverifieerd dat ze hun dorpscafé openen en dat ze in een extra ijsjeskraam voorzien. Dinsdag was voor ons de belangrijkste dag omdat er dan met de Kermisjogging de meeste kindjes aanwezig zijn. Het zou vervelend zijn geweest als ze op een kale markt terecht waren gekomen.”

Ex-burgemeester Jan Bertels (sp.a) kon zijn ogen niet geloven toen hij maandag de kermis in Morkhoven aanschouwde. “Tot daar de onderhandelingscapaciteiten van onze schepen van Foren. Er staat één, welgeteld één kraam op de kermis in Morkhoven, in weerwil van eerdere verklaringen over zogezegde overeenkomsten. Het moge dan lekkere smoutebollen zijn: ik voel plaatsvervangende schaamte”, aldus Bertels.

Volgens Van Camp is alles wel in orde voor de septemberfoor in het centrum van Herentals, waar wel al extra werd ingezet op beleving volgens het nieuwe plan. “Er is elke dag wel iets te doen. Zo is er vrijdagavond een gratis optreden van de Ketnetband en dinsdag is er een prikkelarme dag voor kinderen met autisme.”