Geen ‘Herentals Fietst Feest’, wel virtueel alternatief: wandel, loop of fiets je eigen parcours en win prijzen Jurgen Geyselings

02 juli 2020

20u56 12 Herentals De organisatie van Herentals Fietst Feest komt met een alternatief voor het afgelaste evenement. Onder de noemer ‘Herentals Fietst Feest virteel en anders’, kan je van 27 juli tot 2 augustus lopen, wandelen of fietsen op een zelfgekozen of uitgestippeld parcours en zo tal van prijzen winnen.

Dat Herentals Fietst Feest deze zomer niet kan plaatsvinden was al enkele weken bekendgemaakt. Nu komt de organisatie van het evenement met enkele alternatieven naar buiten voor het grote Herentalse volksfeest. “Omdat we vaststelden dat mensen erg veel zin hadden in Herentals Fietst Feest, zijn we beginnen nadenken over nieuwe mogelijkheden”, laat de organisatie weten. “We wilden de stad Herentals en zijn deelgemeenten in de kijker plaatsen en zo kwamen we bij een virtuele versie. Het volksfeest wordt nu opgesplitst in vier onderdelen: Herentals Fietst, Herentals loopt, Herentals wandelt en Herentals Feest.”

Tienduizend kilometer

‘Herentals Fietst Feest virtueel en anders’ vindt plaats van 27 juli tot en met 2 augustus. De deelname is gratis. Nadat je je ingeschreven hebt, kan je gedurende één of meerdere dagen fietsen, lopen of wandelen, waar ook ter wereld. Je mag zelf een parcours uitstippelen of er een kiezen die door de organisatie naar voren wordt geschoven. Fietsers kunnen afstanden afleggen van 25, 50 of 100 kilometer. Voor lopers zijn er afstanden van 100 meter voor de kleinsten tot 42 kilometer voor geoefende sportievelingen.

Wandeling langs de vesten

De nieuwe discipline ‘Herentals wandelt’ geeft de organisatie de kans om een breder publiek aan te trekken. “We kunnen hierdoor meer mensen doen bewegen en de binnenstad in de kijker zetten”, klinkt het. “Er kunnen reeds bestaande wandelingen gedaan worden, maar zelf opteren we voor de wandeling langs de Herentalse vesten. De wandeling werd in 2004 uitgewerkt door Jan Peelaerts en gebundeld in een brochure uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag.” Deze wandeling brengt je onder meer langs Kasteel Le paige, het Koetshuis, de wallen van de Nonnenvest, de stadspoorten en nog vele andere mooie Herentalse parels. “Het totale aantal behaalde kilometers wordt samengeteld en bepaalt je afgelegde afstand”, laat de organisatie weten. “Samen gaan wij voor 10.000 kilometer bewegen in één week. Deelnemers maken kans op tal van prijzen.” Binnenkort zal iedereen op de website van de organisatie (www.herentalsfietstfeest.be) terecht kunnen voor inschrijvingen en verder info.