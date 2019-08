Garage Peeters schenkt terreinwagen aan Make Gambia Smile: “De organisatie steunen bij het uitbouwen van de lokale economie in Gambia” Jurgen Geyselings

14 augustus 2019

17u55 29 Herentals Kristof Van Lommel is samen met zijn vrouw Kelly Van Asten de bezieler van ‘ Kristof Van Lommel is samen met zijn vrouw Kelly Van Asten de bezieler van ‘ Make Gambia Smile ’. Hij ontving uit handen van de medewerkers van de KIA Garage Peeters, Tom Leirs en Christophe Verstappen, de sleutels van een 4x4. Met de steun van Kia Garage Peeters wordt binnenkort de KIA Sportage verscheept naar het Afrikaanse land Gambia om de plaatselijke bevolking te helpen bij het uitbouwen van hun lokale economie. De wagen zal worden gebruikt om goederen te vervoeren, maar ook toeristen kunnen hem tijdens zogenaamde krokodillensafari’s als taxi huren. Een enorme stap vooruit voor de hulporganisatie.

Make Gambia Smile, opgericht door Kristof en Kelly uit Heultje, staat al enkele jaren in voor inzamelacties van allerhande kledij waarmee de organisatie duizenden inwoners van het Afrikaanse land Gambia helpt. In 2018, bij de eerste inzamelactie, werden om en bij de tweeduizend Gambianen voorzien van kledij, een jaar later werd dat aantal verdrievoudigd tot er ongeveer een zesduizend mensen geholpen werden. Dit jaar loopt de actie nog tot eind september.

Auto schenken

“Het lijkt erop dat we begin 2020 het vooropgestelde aantal van tienduizend Gambianen die door ons geholpen worden flink zullen overtreffen”, klinkt het bij Kristof. “Wanneer je weet dat kledij voor de Gambianen een luxeartikel is, dan begrijpt iedereen wat het betekent om aan hen een auto te kunnen overhandigen. Dit is een mijlpaal voor onze organisatie. De wagen zal dienen om de economie voor een ganse gemeenschap te verbeteren. Buiten het toeristische seizoen zal de wagen gebruikt worden om goederen en producten te vervoeren en gedurende het toeristische seizoen kan de plaatselijke bevolking er gebruik van maken om taxi te spelen voor de toeristen die bezienswaardigheden in Gambia willen bezoeken. De wagen wordt vrijdag al verscheept richting de haven van Banjul.”

“De bedoeling is dat de mensen daar gemakkelijker een inkomen kunnen verwerven. We zijn er zeker van dat een hele gemeenschap economisch baat zal hebben door het inzetten van een stevige jeep”, weet Gerry Van Nueten. Gerry is voorzitter van vierdeprovincialer SKS Herentals, die de twee voorbije jaren mee oude voetbalshirts en ballen inzamelde voor Make Gambia Smile. Kia Garage Peeters is sponsor van voetbalploeg SKS Herentals.

“Toen bleek dat ze ginder erg gebaat zouden zijn met een deftig en stevig voertuig, moesten we niet lang nadenken”, benadrukt Christoph Verstappen van Kia Peeters in Herentals. “Misschien ga ik als passagier in onze jeep wel eens een keertje ter plaatse kijken naar de krokodillen.” Dat de plaatselijke bevolking economisch erg gebaat zou zijn met het inzetten van een grote dosis paardenkracht heeft hem als Kia-man over de streep getrokken. Tom Leirs zorgt als verantwoordelijke aftersales bij KIA Peeters voor de verdere praktische afhandeling.

Kristof Van Lommel, Kelly Van Asten en hun kinderen Romée en Ruiz konden niet vermoeden dat nu als kroon op het werk ook een echte terreinwagen ter plekke wordt gebracht. De initiatiefnemers staan erop dat de goederen die worden ingezameld en die naar Gambia worden verscheept, arriveren bij diegene die die het hardste nodig heeft. Bij de levering van deze auto zal dat niet anders zijn.

De oprichting van Make Gambia Smile is begonnen bij een reis die het gezin een paar jaar geleden beleefde. Het viertal wilde gedurende hun Gambiareis weten hoe het echte leven voor de Gambiaan er uitzag, ver van de toeristische plaatsen. “We vroegen een taxichauffeur ons naar zijn geboortedorp te rijden. Hoe we daar onthaald werden, dat zijn taferelen die we voor de rest van ons leven met ons meenemen”, vertelde Kristof ons. “We werden er hartelijk onthaald, de bevolking nodigde ons uit bij hen thuis, we mochten er mee-eten en maakten er kennis met hun dagelijkse leven. Om stil van te worden.”