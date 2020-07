Garage Peeters investeert ruim 1 miljoen euro in carrosseriegebouw: ‘Hiermee zetten we in op de toekomst’ Jurgen Geyselings

01 juli 2020

19u12 1 Herentals Voor zijn merken Jaguar en Land Rover, KIA en DAF Trucks investeerde Groep Peeters te Herentals ruim één miljoen euro in een gloednieuwe carrosserie-afdeling. Achter de showrooms aan de straatzijde van de Herenthoutseweg bouwde de garagegroep een modern en toekomstgericht carrosseriegebouw.

Vanaf juli is de nieuwe autowerkplaats bij de Herentalse garage operationeel. Met een investering van ruim één miljoen euro verzekert Groep Peeters kwaliteit en service naar zijn klanten toe in de toekomst. “Met dit concept voor onze diverse merken willen we zonder meer hoog inzetten op de toekomst”, klinkt het.

verf- en spuitlabo

Bij een eerste aanblik valt meteen op dat het haast om een autokliniek gaat, zo clean en verzorgd is het interieur van deze nieuwe carrosserie-afdeling. Met veel licht en aandacht voor ergonomie mag het ook voor de medewerkers een atelier worden genoemd. De verf- en spuitafdeling heeft veel weg van een labo. “Hier kunnen we dan ook alle mogelijke kleuren samenstellen. Originele en zelfs zeldzame autokleuren worden hier tot in de finesses uitgelezen om nadien opnieuw te worden samengesteld. Dat mogen we behoorlijk uniek noemen”, weet men bij Groep Peeters.

carrosserie 2.0

Met deze investering kiest Groep Peeters resoluut voor de hoogste standaarden in de branche. Jaguar en Land Rover worden in de Herentalse garage behandeld volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Ook de wagens van KIA kunnen in deze carrosserie 2.0 rekenen op een technisch hoogstaande aanpak. Alle reparaties gebeuren in nauw overleg en begeleid door de dienst aftersales. Tenslotte zal het atelier en de bijhorende, gespecialiseerde infrastructuur ook voor DAF Trucks herstellingen uitvoeren en is het volledig uitgerust voor nauwgezet spuitwerk.