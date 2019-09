Garage Noyens verzamelt 55 Mustangs op Grote Markt in Herentals Jef Van Nooten

07 september 2019

13u40 0

Op de Grote Markt in Herentals verzamelden zaterdagochtend 55 Mustangs. Ze werden verzameld door Garage Herman Noyens, een Ford-concessiehouder met hoofdzetel in Geel en filialen in Herentals en Turnhout. De 55 Mustangs verzamelden in Herentals om nadien samen naar Lommel te rijden voor een wereldrecordpoging. In Lommel vond een wereldrecordpoging plaats om meer dan duizend Mustangs te verzamelen. Garage Hermans Noyens vaardigde maar liefst 55 Mustangs af voor dat evenement. De Kempense Ford-verdeler maakte daarvoor zijn eigen Mustangklanten warm om te verzamelen op de Grote Markt in Herentals.