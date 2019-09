Garage Herman Noyens vaardigt 55 Mustangs af voor wereldrecordpoging Wouter Demuynck

17u24 0 Herentals Ford-concessiehouder Garage Herman Noyens, met hoofdzetel in Geel en filialen in Herentals en Turnhout, neemt komende zaterdag deel aan de wereldrecordpoging in Lommel om meer dan 1.000 Ford Mustangs bij elkaar te krijgen. Alle Mustang-liefhebbers kunnen tussen 8 en 10 uur ‘s morgens een kijkje nemen op de Grote Markt in Herentals, waar de 55 Mustangs die de garage afvaardigt even zullen staan.

Een parade met meer dan 1.000 Ford Mustangs op de Ford Lommel Proving Ground: dat is het doel van de wereldrecordpoging van komende zaterdag. Sinds maart 2019 staat het huidige record op 960. Alle eigenaren van een Ford Mustang van elke generatie sinds 1964 werden uitgenodigd om gratis deel te nemen aan het evenement.

Garage Herman Noyens zal 55 Mustangs afvaardigen om deel te nemen aan de wereldrecordpoging. De Kempense Ford-verdeler maakte daarvoor zijn eigen Mustangklanten warm om te verzamelen op de Grote Markt in Herentals. Het officiële vertrek naar de wereldrecordpoging in Lommel is voorzien om 10 uur. Tussen 8 en 10 uur ‘s morgens nodigt Ford Noyens alle Mustang-liefhebbers uit om bij het genot van een kopje koffie de deelnemende Mustangs te bewonderen op de Grote Markt in Herentals ter hoogte van Hotel Karmel.