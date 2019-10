Francesco-paviljoen wordt tijdelijk een mini-winkelcentrum: “Een thuis voor ondernemers die nog niet klaar zijn voor vast winkelconcept” Wouter Demuynck

30 oktober 2019

17u41 1 Herentals Vanaf begin december wordt het Francesco-paviljoen, de voormalige secundaire school van kOsh, een mini-winkelcentrum onder de naam Upstores City. In afwachting van een definitieve bestemming vind je in het pand twee jaar lang allerlei winkels, maar er is ook plek voor ateliers, co-working en sociaaleconomiebedrijven.

Het Francesco-paviljoen, ook gekend als de kOsh Campus Bovenrij, staat sinds dit schooljaar leeg. Om een lange leegstand te verhinderen, ging het stadsbestuur op zoek naar een alternatieve tijdelijke invulling. Nu is er een akkoord bereikt tussen de stad en de zusters Franciscanessen, de eigenaars van de site, om het pand twee jaar in gebruik te nemen.

Mini-winkelcentrum

Concreet wordt het pand aan de Bovenrij vanaf begin december voor twee jaar omgetoverd tot Upstores City, een nieuw winkelconcept dat eerder al werd uitgetest in het Shoppingpark in Olen en dat je kan zien als een mini-winkelcentrum. Het richt zich vooral op ondernemers die nog niet klaar zijn voor een vast winkelconcept of die een nieuw product willen uittesten. De contracten lopen per maand en zijn dus uiterst flexibel. In het pand, waar veertien ondernemers zich kunnen vestigen, is er plaats voor retail en horeca, maar ook voor coworking-spaces of ateliers.

“Het wordt een thuis voor ondernemers die (nog) niet klaar zijn voor een vast winkelconcept, bijvoorbeeld doordat ze niet op de klassieke winkeldagen en -uren doorlopend geopend kunnen zijn. Ook het vaste 3-6-9-huurcontract schrikt nog veel ondernemers en handelaars af om de stap te zetten naar een vast winkelconcept”, zegt schepen van Middenstand Yoleen Van Camp (N-VA). “Als het winkelconcept van deze startende ondernemers Upstores City ontgroeid is, is de opstap naar een vast pand in onze winkelstraten snel gemaakt.”

Shoppingpark Olen

Het concept van upstores is van de hand van ondernemer Lars Haesen. Hij testte het concept al uit in het Shoppingpark in Olen, maar vindt dat het beter thuishoort in een stad. “Er zijn velen die wel willen ondernemen, maar niet durven”, steekt Haesen van wal. “Ze hebben schrik van faillissementen en dat zorgt voor een drempel. Die drempel willen we verlagen. De ondernemers betalen geen langetermijncontracten. Als iemands idee niet aanslaat, dan stoppen we of sturen we bij. Als iemand wel slaagt, dan begeleiden we die persoon naar een vast winkelpand. Het hoeven trouwens niet enkel starters te zijn. Ook ondernemers die een nieuw product willen uittesten zijn welkom. We zorgen voor wat verlichting en kleden het wat aan, maar structureel zal er in de klaslokalen niets veranderen.”

In het voormalig schoolpand is er niet alleen ruimte voor ondernemerschap en retail. “Ook kOsh zal hier met enkele klassen tijdelijk nog onderdak vinden en ondertussen dienden zich ook al enkele geëngageerde burgers aan om een innovatief concept uit de deeleconomie in de praktijk om te zetten. Het pand biedt plaats voor maakateliers en creatieve ruimten, waar starters, kunstenaars en sociale economie-ondernemers zich ten volle kunnen uitleven”, zegt schepen van Sociale Zaken Peter Bellens (CD&V). “Zij zouden dan productie in het atelier én verkoop in de vlakbij gelegen handelsruimtes kunnen combineren. Ook voor sociale projecten kan hier plaats voorzien worden.”