Financiële tegemoetkoming voor verenigingen die geen zaal van de stad kunnen huren Wouter Demuynck

30 oktober 2019

16u24 0 Herentals Herentalse verenigingen krijgen van de stad voortaan een tegemoetkoming wanneer ze niet terechtkunnen in stedelijke infrastructuur. Het verschil dat de verenigingen moeten betalen - in zalen van de stad krijgen verenigingen 75% korting - wordt bijgepast door het stadsbestuur.

“De ondersteuning voor externe zaalhuur is nieuw. We boden al wel onze stedelijke infrastructuur aan 75% korting aan Herentalse verenigingen”, zegt schepen van Cultuur Jan Michielsen (CD&V). “Omdat we vaststellen dat niet al onze verenigingen daar terechtkunnen – denk bijvoorbeeld aan Noorderwijkse of Morkhovense verenigingen die een grote (voorstellings)zaal nodig hebben - zijn ze aangewezen op externe zalen. Daar gelden doorgaans hogere tarieven én is de korting niet van toepassing. Daarom passen wij het verschil dan voortaan bij.” Onder meer de fanfare, toneelclub, chiro en Heemkundige Kring zullen op die manier extra ondersteund worden.

“Ook voor onze sportclubs is dit een opsteker”, vult schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA) aan. “Zij hebben vandaag lage tarieven in onze stedelijke sportzalen en krijgen een tegemoetkoming indien zij in externe zalen terecht moeten. Voortaan zullen ze ook een tegemoetkoming krijgen als ze een externe zaal huren voor bijvoorbeeld vormingen.”