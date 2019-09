Fietstunnel wordt op twee dagen tijd onder spoorlijn geschoven Wouter Demuynck

06 september 2019

19u33 1 Herentals Dit weekend wordt ter hoogte van Koulaak, in Herentals, een fietstunnel van 14 meter lang onder de sporen geschoven voor de aanleg van de fietsostrade tussen Herentals en Balen. Aannemer Mols heeft zo'n twee dagen de tijd om die omvangrijke klus te klaren. Door de werken is er een weekend lang geen treinverkeer mogelijk tussen Herentals en Mol.

Zaterdag om 0.30 uur start de aannemer met het opbreken van de spoorlijn. Nadien graven de arbeiders een doorgang, wordt de fietstunnel erin geschoven en leggen ze de spoorlijn opnieuw aan. Die klus moet in een tijdspanne van maximum 55 uur gebeuren, want maandagmorgen om 6 uur is er opnieuw treinverkeer voorzien op spoorlijn 15. “We moeten van de ene naar de andere kant van de spoorweg geraken, omdat we verderop met een Natura 2000-gebied zitten en we hebben geen toestemming gekregen om daar de fietsostrade aan te leggen. Daarom schuiven we een fietstunnel van 14 meter lang en 7 meter breed onder de sporen”, licht Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit, toe.

De fietstunnel kan pas gebruikt worden als ook het fietspad van de gehele fietsostrade is aangelegd. De aanleg daarvan start pas na de aanleg van de drie bruggen verderop het traject. Aan de brug over het Kempisch kanaal worden de laatste werken uitgevoerd. Nadien volgen nog een fietsbrug in de Sint-Jobstraat en een fietsbrug over de Kleine Nete. Eerder schoof de provincie Antwerpen ook al een fietstunnel onder de ring van Geel. Gedeputeerde Luk Lemmens verwacht dat alle werken binnen twee jaar en vier maanden afgerond zullen zijn, waarna de eerste fietsers kunnen gebruiken maken van de fietstunnel en de rest van de fietsostrade.

“Als stad zijn we de provincie zeer erkentelijk voor de investeringen in fietscomfort. De gebruikscijfers tonen aan dat de Herentalsenaar er dankbaar gebruik van maakt, dus we kijken ernaar uit om de nieuwe fietstunnel volop in te fietsen”, aldus schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA). De kostprijs voor de aanleg van deze fietstunnel bedraagt 1,3 miljoen euro. De provincie ontving 629.200 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 629.200 euro van de Vlaamse overheid. “Het totale kostenplaatje van de fietsostrade Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en 9 fietsbruggen”, besluit gedeputeerde Lemmens.