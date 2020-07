Fietsplan moet nog meer stadsmedewerkers naar het werk laten fietsen Wouter Demuynck

23 juli 2020

18u51 0 Herentals Het Herentalse stadsbestuur heeft met de vakbonden ACV en ACOD voor de rest van deze legislatuur een overeenstemming bereikt over een nieuw sectoraal akkoord. Dat akkoord bevat onder meer een fietsplan, waarmee de stad fietsen naar het werk nog meer wil promoten bij haar medewerkers.

Het personeel van stad en OCMW Herentals en woonzorgcentrum Sint-Anna krijgt al jaren een fietsvergoeding. In de winter komt zo'n 33 procent van de medewerkers met de fiets naar het werk, in de zomer is dat 50 procent. Het stadsbestuur van Herentals wil echter nog beter doen en stelt daarom een fietsplan voor.

Korting

“Medewerkers zullen een fiets kunnen aankopen met een mooie korting bij een handelaar die via een aanbesteding zal worden aangeduid. Het personeel kan kiezen voor een stadsfiets, elektrische fiets, koersfiets of pedelec. De Herentalse fietshandelaars worden aangemoedigd om deel te nemen zodat het personeel de fietsen kan aankopen met cadeaucheques van Herentals Handelshart. De uitreiking van die cheques aan het personeel maakt deel uit van het nieuwe sectoraal akkoord”, klinkt het bij de stad.