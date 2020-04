Fietsoversteek aan Herenthoutseweg schuift op van Wilgenlaan naar Meidoornlaan Wouter Demuynck

24 april 2020

16u14 0 Herentals Door de werken aan de brug aan de Herenthoutseweg schuift de fietsoversteek aan de Wilgenlaan op naar de Meidoornlaan. De ingreep komt er nadat die suggestie werd gedaan op de infomarkt.

De werkzaamheden aan de brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal draaien door de coronacrisis al even niet meer op volle toeren, maar sinds deze week is er weer meer activiteit op de werf. Zo zullen de bestaande verkeerslichten aan de Wilgenlaan verplaatst worden naar het kruispunt van de Herenthoutseweg met de Meidoornlaan.

“Op die manier komt er een veilige oversteek voor fietsers die de omleiding van het jaagpad op de zuidelijke linkeroever volgen en voor fietsers die vanuit het centrum naar woonwijk De Molekens rijden. Met deze ingreep geven we gehoor aan een suggestie die gedaan werd op de infomarkt”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg.

Timing blijft behouden

Ondanks de huidige crisis probeert de aannemer om de timing van het project te handhaven. Dat betekent dat de oude brug nog steeds op 28 juni 2020 naar een tijdelijke locatie zal verschuiven en dat de Herenthoutseweg hierdoor van 24 juni tot 8 juli onderbroken is. Door het verschuiven van de oude brug blijft de onderbreking van de Herenthoutseweg voor de bouw van de nieuwe brug beperkt tot ongeveer vier weken, in tegenstelling tot een onderbreking van negen maanden bij een klassieke uitvoering.