Fietsostrade tussen Herentals en Herselt wordt breder en met meer voorrang voor fietsers Wouter Demuynck

27 april 2020

17u12 1 Herentals Een deel van de fietsostrade Aarschot-Herentals, meer bepaald het deel tussen de Herenthoutseweg in Herentals en de Madestraat in Herselt, gaat heraangelegd worden. De fietsostrade zal er verbreed worden tot 4 meter en de fietsers zullen eveneens voorrang krijgen op kruispunten waar mogelijk.

De betrokken gemeenten Herentals, Hulshout, Westerlo en Herselt bereikten over de plannen een akkoord met de provincie Antwerpen. Een verbreding van het fietspad is nodig aangezien de fietsostrade veelvuldig gebruikt wordt. Bovendien stoort het de fietsers dat ze op kruispunten geen voorrang hebben. Nu wordt een eerste aanzet gegeven om die problemen op te lossen.

Volledige subsidiëring

“Eerder hadden onze collega’s van Herselt al het initiatief proberen te nemen om tot een visie over de heraanleg te komen. Die was in de koelkast beland omwille van budgettaire redenen. De provincie heeft nu echter beslist om in een volledige subsidiëring te voorzien zodat we meteen het initiatief hebben genomen om de betrokken gemeenten opnieuw rond de tafel te brengen”, zegt de Herentalse schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

“Na een politiek akkoord om een gezamenlijke visie uit te werken, kunnen we van start gaan. Volgende gemeenteraad wordt de engagementsverklaring gestemd. Daarna kunnen we via de provinciale ondersteuning het studiewerk opstarten.”

Studiewerk

Het zal wel nog verschillende jaren duren voor de heraangelegde fietsostrade in gebruik genomen kan worden. Alleen al het studiewerk zal jaren in beslag nemen omdat er voor de fietsostrade een globale visie en aanpak moet gehanteerd worden.