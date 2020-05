Fietser rijdt voetganger aan en pleegt vluchtmisdrijf: slachtoffer even in levensgevaar Toon Verheijen

23 mei 2020

11u00 0 Herentals De politie Neteland is een onderzoek gestart naar aanleiding van een ongeval met vluchtmisdrijf in Herentals. Een voetganger werd er aangereden door een fietser die nadien gewoon verder is gereden. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 22 uur. Een koppel had net de wagen geparkeerd en stak de straat over. Een fietser kwam met volle snelheid aangereden en reed de man aan.

De fietser en de voetganger kwamen ten val. De fietser krabbelde terug recht en zou volgens de vrouw van het slachtoffer iets gemompeld hebben dat hij naar zijn werk moest en reed daarop weg.

De 56-jarige P.C. liep zware verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is stabiel. Zijn vrouw geraakte niet gewond. De politie is nog op zoek naar de fietser.