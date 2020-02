Fietser aangereden op kruispunt Jef Van Nooten

06 februari 2020

13u38 0

Op het kruispunt van de Hoge Weg en de Servaas Daemsstraat in Noorderwijk (Herentals) is woensdag in de late namiddag een fietser aangereden door een voertuig. De fietser werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.