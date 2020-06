Fietsbrug over Kleine Nete in Herentals geplaatst Wouter Demuynck

12 juni 2020

20u26 0 Herentals Met de plaatsing van de fietsbrug over de Kleine Nete in Herentals komt de provincie Antwerpen weer een stap dichter bij de aanleg van de fietsostrade tussen Herentals en Balen. De fietsbrug was het laatste puzzelstukje om de fietsostrade tussen de Rozenstraat in Herentals en de fietsbrug over het Kempisch Kanaal met elkaar te kunnen verbinden.

De fietsostrade tussen Herentals en Balen telt in totaal negen fietsbruggen en twee fietstunnels, waarvan er vijf fietsbruggen en één fietstunnel in Herentals gelegen zijn. “De fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals plaatste de provincie Antwerpen in juli vorig jaar. Een maand later werd de fietstunnel aan Koulaak gerealiseerd. Om die twee met elkaar te verbinden, was er nog een brug over de Kleine Nete nodig”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA).

Amberkleurige verlichting

De fietsbrug over de Kleine Nete is 24 meter lang en 5,5 meter breed. In de leuning van de fietsbrug werd verlichting voorzien. “Deze fietsbrug ligt in het natuurgebied Olens Broek. Wegens de vleermuizen en andere nachtdieren in dit natuurgebied kozen we ervoor om te werken met amberkleurige verlichting. Die kleur van verlichting werkt minder verstorend voor de vleermuizen maar biedt nog steeds voldoende verlichting voor de fietsers”, vervolgt Lemmens.

Subsidies

De kostprijs van de fietsbrug bedraagt 342.725 euro. De provincie Antwerpen deed voor de aanleg van de fietsbrug beroep op het Fietsfonds en ontvangt zo 50% subsidies van de Vlaamse overheid.

Nu de fietsbrug gelegd is, kan aannemer Colas in de loop van de maand september of oktober starten met de aanleg van de fietsostrade tussen de Rozenstraat in Herentals en de fietsbrug over het Kempisch Kanaal. Die werken duren tot medio 2021.