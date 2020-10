Fietsbrug over Kleine Nete in Herentals geplaatst Wouter Demuynck

09 oktober 2020

18u34 0 Herentals Vrijdag plaatste de provincie Antwerpen de fietsbrug over de Kleine Nete in Herentals in het kader van de aanleg van fietsostrade Herentals-Balen. Het gaat om de voorlaatste fietsbrug op het grondgebied van Herentals, later volgt nog de realisatie van de fietsbrug over ‘t Vlietje.

De aanleg van de fietsostrade gaat in Herentals gepaard met de nodige infrastructuurwerken. Na de fietstunnel aan Koulaak en de fietsbruggen over het Kempisch Kanaal, in de Sint-Jobsstraat en over de Kleine Nete ter hoogte van het Olens Broek plaatste de provincie Antwerpen vrijdag een fietsbrug van 36 meter lang over de Kleine Nete ter hoogte van Aveve. Dit najaar volgt nog de laatste fietsbrug over ‘t Vlietje.

Investering van 500.000 euro

De stalen constructie werd in een atelier gemaakt en nadien getransporteerd naar de juiste locatie. Nadien werd de fietsbrug in één geheel omhoog gehesen en op de juiste plaats gelegd. In de leuning van de fietsbrug is verlichting voorzien.

“De kostprijs van deze fietsbrug bedraagt 514.577 euro. De provincie Antwerpen doet voor de aanleg van deze fietsbrug onder meer beroep op het Fietsfonds en ontvangt zo 50 procent subsidie van de Vlaamse overheid”, aldus Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit.