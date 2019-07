Fietsbrug over Kempisch Kanaal wordt op enkele dagen tijd in elkaar gestoken Wouter Demuynck

05 juli 2019

20u05 0 Herentals Dit weekend wordt de fietsbrug, die deel uitmaakt van de fietsostrade Herentals-Balen, over het Kempisch Kanaal in Herentals in elkaar geknutseld. Het zal wel nog een tijdje duren alvorens fietsers gebruik kunnen maken van de brug van meer dan honderd meter lang.

Donderdag vertrokken vanuit Balen vier schepen met de verschillende delen van het wegdek en de boogdelen op hun dek. Om de zware constructie ter plaatse te krijgen, werden er vier Zulu-boten ingezet. De fietsbrug is dan ook een knap staaltje staalwerk van liefst 265 ton. De brug is 105 meter lang, 5,5 meter breed en 22,5 meter hoog. Om geen belemmering te vormen voor de scheepvaart, ligt de brug 8,50 meter boven het water. De constructie wordt gedragen door vier landhoofden uit meer dan 100 paalfunderingen, meer dan 470 m³ beton en meer dan 60 ton wapening bestaan.

“De binnenvaart leent zich uitermate voor het transport van dergelijke grote onderdelen. Met elke vracht die we over het water laten gaan, ontlasten we onze wegen. We willen goederenvervoer over water nog beduidend laten groeien in het belang van mobiliteit én klimaat”, benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

“De brug zal enorm belangrijk zijn voor het comfort van de fietser, die zo op een veilige manier de oversteek kan maken”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “Deze brug over het kanaal zal op drie dagen tijd geconstrueerd worden, maar het zal wel nog anderhalf jaar duren vooraleer de mensen er zullen kunnen gaan fietsen. Eerst dient de provincie Antwerpen nog een tunnel aan de Koulaak in Herentals onder de spoorlijn te schuiven en drie bruggen te bouwen over de Kleine Nete en de Sint-Jobstraat. Nadien kan de aanleg van de fietsweg tussen die verschillende bouwwerken van start gaan. Eind 2020 zal de volledige fietsostrade in gebruik genomen kunnen worden”, aldus Luk Lemmens.

De plaats waar de fietsbrug ligt, herbergt heel wat verhalen. Tijdens de werken deden buurtbewoners allerlei anekdotes over zware gevechten tijdens WO II uit de doeken. “Tijdens de graafwerken voor de steunpilaren van de brug konden we niet anders dan deze verhalen bevestigen. De aannemer haalde er een Amerikaanse vliegtuigbom uit WO II uit de grond. Het bewijst nog maar eens dat we tijdens de aanleg van de fietsostrades rekening moeten houden met héél wat onvoorziene omstandigheden.”

De fietsostrade Herentals-Balen telt 36 kilometer: ze begint aan het station van Herentals en loopt over Olen, Geel en Mol tot in Balen. “Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen. Deze fietsostrade vormt dan ook een belangrijke aanrijroute. In Herentals verknopen bovendien vijf fietsostrades, de F5 Antwerpen-Hasselt, F105 Herentals-Balen, F106 Aarschot-Herentals, F103 Lier-Herentals en op termijn de F102 Herentals-Turnhout”, besluit Luk Lemmens.

De totale kostprijs voor de aanleg van de fietsbrug bedraagt 3.091.211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg subsidieert 600 000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632.000 euro bij.