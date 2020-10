Fietsbieb opent de deuren in voormalige school:

10 oktober 2020

13u07 0 Herentals In het voormalige Fransesco-paviljoen in Herentals opende zaterdag de twaalfde Fietsbieb in de provincie Antwerpen. De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs. Bij de Fietsbieb kun je kinderfietsen tot 12 jaar ontlenen.

Dat een kind zijn fietsje snel ontgroeit staat als een paal boven water. De oplossing om dit op een duurzame manier op te vangen, is de Fietsbieb. Hier kunnen ouders voor hun kind tot 12 jaar een fiets ontlenen. Lid worden van de Fietsbieb kan voor twintig euro per jaar. Wie aan de bieb een kinderfiets in goede staat schenkt, is meteen een jaar gratis lid. Bij het lenen van een fiets wordt twintig euro waarborg gevraagd. Uiteraard krijg je die terug wanneer je de fiets weer inlevert. Voortaan kun je er elke maand terecht op de tweede zaterdag van de maand tussen 9.30 en 11.30 uur. Bij de start van de Fietsbieb staan al meer dan twintig kinderfietsjes te blinken.

Niet iedereen zit stevig genoeg in het zadel om grote uitgaven te kunnen doen aan fietsen. De beperkte bedragen die de Fietsbieb vraagt, maken deze ongelijkheid een stuk kleiner Peter Bellens (CD&V)

“Niet iedereen zit sociaal-economisch stevig genoeg in het zadel om grote uitgaven te kunnen doen aan grotere kinderfietsen”, weet schepen Peter Bellens (CD&V). “De beperkte bedragen die de Fietsbieb vraagt voor het lidgeld en de waarborg maken deze financiële ongelijkheid een stuk kleiner. Het biedt alle kinderen de mogelijkheid om altijd een passende, veilige fiets ter beschikking te hebben.”

Win-Win

“Ik vind het spijtig dat de meeste kinderfietsjes maar enkele jaartjes worden gebruikt om dan onder het stof te belanden, terwijl er een grotere fiets in de plaats komt”, vertelt vrijwilliger Fred Vergrauwen. “Zelf heb ik ook nog altijd vier oude kinderfietsen staan die nauwelijks gebruikt zijn. Ze gaan nu stilaan naar de kleinkinderen. De Fietsbieb speelt hier ook op in door vele kinderfietsen terug in circulatie te brengen en daar zo lang mogelijk te houden.”

Als kernlid van de eerste Herentalse cohousinggroep is Fred ook overtuigd van de noodzaak om meer spullen met elkaar te delen en ze ook samen te onderhouden. “Deeleconomie brengt mensen samen, bespaart op het gezinsbudget en zorgt er bovendien voor dat uitputbare grondstoffen worden gespaard. De Fietsbieb doet dat en zelfs meer, ze brengt gezinnen samen en stimuleert het fietsen. Zo ‘winnen’ we er allemaal bij!”