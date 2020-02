Fietsbieb komt ook naar Herentals: “Besparing op gezinsbudget en goed voor het milieu” Wouter Demuynck

05 februari 2020

16u15 0 Herentals De stad Herentals krijgt wellicht in april een eigen Fietsbieb, waar ouders voor een lage prijs een kinderfiets kunnen lenen en die nadien weer kunnen inruilen voor een groter exemplaar. Het wordt de elfde Fietsbieb in de Kempen, nadat ook al Geel, Herselt, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar en Westerlo een Fietsbieb opstartten.

In een Fietsbieb kunnen ouders op een goedkope manier een fiets lenen voor kinderen tot 12 jaar. Zij kunnen één jaar lang de kinderfiets gebruiken voor 20 euro, naast nog een bijkomende waarborg van 20 euro. In die periode mag de fiets ook steeds ingewisseld worden voor een groter exemplaar. Wie een kinderfiets in goede staat schenkt, mag een jaar lang gratis kinderfietsen lenen.

Elfde Kempense Fietsbieb

De Fietsbieb is oorspronkelijk een initiatief van Beweging.net Mechelen-Turnhout en Stroming vzw. Vandaag hebben al tien Kempense gemeenten een Fietsbieb. Bewegingspunt Herentals – de lokale afdeling van Beweging.net – ijverde daarom om ook in hun stad een Fietsbieb op te starten.

“Als stadsbestuur zijn we dit idee zeer genegen. Het is een grote besparing op het gezinsbudget én goed voor het milieu. Ook voor grootouders is de Fietsbieb een dankbaar initiatief om een betaalbare kinderfiets te lenen, bijvoorbeeld in de zomervakantie om samen met de kleinkinderen een toertje te maken”, zegt schepen van Gelijke Kansen Peter Bellens (CD&V).

“De expertise van Beweging.net in de Fietsbiebs zetten we graag mee in om het uitleenpunt in onze stad te uit te bouwen. De zoektocht naar vrijwilligers om de Fietsbieb te bemannen is alvast gestart. Vermoedelijk komt de Fietsbieb in april in het voormalige Francesco-Paviljoen of in het nieuwe Upstores City aan de Bovenrij.”

Fietslessen

Ook leeft het idee om aan de Herentalse Fietsbieb fietslessen te koppelen. “Het klinkt verrassend, maar Herentals telt heel wat inwoners die niet kunnen fietsen. Denk maar aan nieuwe Belgen waarbij fietsen niet in hun cultuur zit”, vervolgt Bellens. “Vooral vrouwen zijn vragende partij. Met de fiets zijn ze mobiel en verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit helpt hen om te integreren in de samenleving. Kortom, de fiets haalt mensen uit hun isolement.”