Felle regenbui zet Herenthoutsesteenweg blank Jef Van Nooten

13 juni 2019

22u31 0

De brandweer van Herentals moest donderdagavond kort voor 22 uur uitrukken naar de Herenthoutseweg in Herentals. Een felle regenbui had de straat blank gezet. Het probleem manifesteerde zich vooral onder de oude spoorwegbrug waarboven een fiets-o-strade wordt aangelegd. Het regenwater stond er in een mum van tijd centimeters hoog. Aanvankelijk probeerde het autoverkeer zich nog een weg door het water te banen, maar de brandweer besliste al snel om de straat af te sluiten voor het verkeer totdat het water was weggetrokken.