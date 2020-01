Feest van de Burgemeester levert 3.200 euro op voor zes Herentalse verenigingen Wouter Demuynck

03 januari 2020

15u39 0

Het eerste Feest van de Burgemeester in Herentals, dat eind september 2019 plaatsvond, heeft 3.200 euro opgeleverd. De opbrengst ervan gaat naar zes Herentalse verenigingen. KVLV Noorderwijk, VZW De Toevlucht, Vriendenkring Brandweerpost Herentals, LG Morkhoven, AC Herentals en KLJ staken een handje toe op het feest en krijgen dan ook een deel van de koek. De cheque werd donderdagavond officieel overhandigd op de kerstkeet van Noorderwijk, een evenement ten voordele van vzw ‘t Werk.

“Het eerste Feest van de Burgemeester was geslaagd. Veel volk, gezellige babbels, goede muziek… Dat smaakt naar meer”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “We werken volop aan de volgende editie in september 2020. Het concept blijft behouden: gezellig samenzijn is het hoofddoel en de opbrengst gaat naar Herentalse verenigingen.”