Fakkeltocht tegen armoede focust op armoede in het onderwijs Wouter Demuynck

18 oktober 2019

Enkele honderden mensen namen donderdagavond deel aan de fakkeltocht tegen armoede in het centrum van Herentals. De slogan daarbij luidde ‘Armoede = onrecht’. Tijdens de Dag van Verzet tegen de Armoede was het thema dit jaar de kostprijs van het onderwijs. In de foyer van cultuurcentrum ‘t Schaliken brachten enkele mensen getuigenissen rond het thema en werd er geijverd voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.