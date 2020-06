Factuur voor nieuw abonnement komt ‘120 jaar te laat’ aan Jef Van Nooten

05 juni 2020

19u18 0 Herentals Onze HLN-fotograaf uit Herentals moest even de wenkbrauwen fronsen toen hij de post uit de brievenbus haalde. Als hij zijn jaarabonnement op ‘Reader’s Digest’ wil verlengen, moet hij zijn factuur betalen voor ... 17 februari 1900.

“We hebben al een tijd een abonnement op het magazine Reader’s Digest", vertelt Peter Vanderveken. “Vrijdag krijgen we het eerste nummer van het nieuwe jaarabonnement in de bus.”

Daar zat een wel erg vreemde betalingsuitnodiging bij. “De factuur moet betaald worden voor 17 februari 1900. We zijn dus 120 jaar en 110 dagen te laat om te betalen. We hebben toch maar betaald. Gelukkig zijn er niet voor 120 jaar aanmaningskosten in rekening gebracht.”