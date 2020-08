Extra voetbalterrein voor SKS Herentals aan Netepark: “Zo kunnen alle jeugdspelers volwaardig trainen” Wouter Demuynck

28 augustus 2020

18u55 1 Herentals Voetbalclub SKS Herentals krijgt er van het stadsbestuur een extra veld bij aan het Netepark. De club krijgt voorrang op het gebruik van het voetbalveld aan het recreatiedomein zodat ze het groeiend aantal clubleden kan opvangen.

Vooral het aantal jeugdspelers stijgt jaar na jaar bij SKS Herentals. Daarvoor wierf het onlangs als allereerste club in Herentals ooit een jeugdwerker aan. De grasterreinen aan de Olympiadelaan zijn evenwel te krap om alle jeugdploegen aan bod te laten komen. De club klopte daarom bij de stad aan voor extra terrein.

Volwaardig trainen

“We stelden voor om het voetbalterrein aan het Netepark hiervoor in te schakelen. We huren dat nu al 400 uren, maar het veld is momenteel recreatief en voldoet niet aan de hoge standaarden van onze club. We zijn de stad erkentelijk dat we het terrein nu in voorrangsregeling mogen gebruiken, zodat wij verder kunnen investeren in faciliteiten om het jaarlijks in te zaaien”, zegt Gerrit Van Nueten, voorzitter van SKS Herentals.

“Dankzij deze overeenkomst met de stad kunnen alle jeugdspelers volwaardig trainen. SKS investeerde de afgelopen maanden al 25.000 euro in het veld door het volledig opnieuw aan te leggen en te vergroten naar de officiële afmetingen van de Belgische voetbalbond. Ook werden er nieuwe ballenvangers en doelen geplaatst en kunnen wij vanaf nu ook het veld besproeien. De verlichting wordt de komende weken ook nog aangepakt zodat wij er een volwaardig veld bij hebben.”

Win-winsituatie

Schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA) ziet de overeenkomst als een win-winsituatie voor de stad en de club. “Door SKS kosteloos voorrang te geven op het terrein kunnen zij het nodige doen om het terrein op te waarderen tot een professioneel voetbalveld dat aan de standaarden voldoet. Dit is een meerwaarde voor andere gebruikers, die SKS en de stad uitdrukkelijk blijven verwelkomen.”

Op termijn gaan SKS en de stad op zoek naar een nieuwe locatie voor de club, want de provincie plant een herinrichting van het gebied aan de Olympiadelaan.