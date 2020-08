Extra terrassen en winkelwandelstraat blijven nog tot oktober Wouter Demuynck

14u05 1 Herentals De extra terrasruimte voor de horeca en de winkelwandelstraat in Herentals zullen nog tot zondag 11 oktober behouden blijven. Daarmee wil de stad de horeca en handelaars de nodige zuurstof geven in deze moeilijke tijden.

Het stadsbestuur kende in juni in totaal zo’n 3.500 vierkante meter extra terrasruimte toe aan de horeca in heel Herentals. De zuidkant van de Grote Markt werd zo ingekleed als een heuse zomerlounge. De vergunningen voor die extra terrasruimte golden in eerste instantie tot eind augustus, aangezien in september de kermis in het stadscentrum zou plaatsvinden.

Die kermis is evenwel verhuisd naar het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg en dus kan de extra terrasruimte nog tot 11 oktober blijven. Ook het woonerf blijft tot dan geldig in het kernwinkelgebied, wat betekent dat je stapvoets moet rijden met de wagen.

Nieuwe schooljaar

Het stadsbestuur waardeert de inspanningen van De Lijn om zich flexibel op te stellen bij de gewijzigde verkeerssituatie. “Er werden goede afspraken gemaakt om enerzijds de terrassen te laten staan en anderzijds om de jeugd met de bus veilig aan het nieuwe schooljaar te laten beginnen. Doorgaand verkeer blijft daarom in weekdagen tot 18 uur mogelijk op de Grote Markt en in de Kerkstraat.”